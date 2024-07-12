Уперше в історії: у Києві зафіксували одразу три температурні рекорди

Раніше максимальна температура була на пів градуса нижчою

В Україні в липні триває аномально спекотна погода і у Києві було зафіксовано одразу три температурні рекорди. Зазначається, що температура повітря у столиці досягла свого історичного максимуму і стовпчики термометрів піднялися до 34,2°С. Раніше максимальна температура у Києві була на пів градуса нижчою.

Про це повідомили у пресслужбі "Укргідрометцентру". Як виявилося, саме для Києва — це абсолютний рекорд.

Так, у Києві зафіксували максимальну температуру повітря в 34,2°С, що на 0,5°С вище за попередній рекордний показник 1885 року.

Крім цього, у столиці було встановлено ще один температурний рекорд — мінімальна температура повітря в столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року було перевищено на 0,3°С.

Третім температурним рекордом у Києві стало те, що середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня (11 липня) та становила 28,1°С.

Це значення перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.

Про те, яка погода очікується у липні, у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич: "В Україну йде спека в 42 градуси, але деяким регіонам пощастить" .

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують у липні надзвичайну спеку. За їхніми прогнозами, температура повітря буде близька до абсолютних максимумів, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.