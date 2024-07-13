"Одразу бажають доброго дня": названо документи, з якими перевірки ТЦК не страшні

Чоловіки від 18 до 60 років повинні завжди носити із собою військово-облікові документи

В Україні все більше вигадують способи уникнути перевірок ТЦК або покарань за ухилення від служби. Наприклад, продають фальшиві посвідчення волонтерів.

Спікер Полтавського ТЦК СП Роман Істомін у коментарі "Телеграфу" розповів, із якими документами перевірки ТЦК точно не страшні. За його словами, їх лише два.

Істомін зазначив, що під час зустрічі з ТЦК чоловікові не уникнути перевірки військово-облікових даних. Якщо проблем не буде, то військовозобов’язаного відпустять, а якщо в системі "Оберіг" знайдуть неточності, то вручать повістку на оновлення даних.

"Хоча є документи, з якими одразу бажаємо "доброго дня" — військовий квиток та посвідчення офіцера. Перевіряв на собі – показую посвідчення офіцера і всі питання одразу зникають, чемно розходимося", — резюмував Роман Істомін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що вручити повістку можуть і тим, хто оновив дані до ТЦК. Кожен чоловік від 18 до 60 років зобов’язаний завжди мати з собою документ, що засвідчує особу, і військово-обліковий документ.