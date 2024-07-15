Вибило вікна, є чимала воронка: на території ТЦК на Львівщині пролунав вибух, вже відомі подробиці

Постраждалих немає

У понеділок, 15 липня, на Львівщині у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пролунав вибух. На територію відомства невідома особа кинула гранату.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що інцидент стався у місті Буськ Золочівського району.

Джерело наголошує, що, ймовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5, адже на місці влучання вже утворилася воронка. На території ТЦК у будівлі повилітали вікна, а уламками посікло штукатурку.

Поліція Львівської області вже підтвердила факт вибуху у Буську. Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджений фасад та вікна будівлі.

"Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що в Україні не вперше до співробітників ТЦК кидають гранати. Адже нещодавно на Черкащині у двір домоволодіння працівника місцевого ТЦК та СП кинули вибуховий пристрій. Постраждалих у родині немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мукачеві між копами та чоловіком стався скандал. Люди у формі скрутили біля вокзалу людину та посадили в автомобіль.