Военные подрались из-за русской музыки

На место происшествия пришлось вызвать полицию

В ночь на субботу, 13 июля, в Хмельницком избили военного и его жену. По словам пострадавших, один из нападающих – работник ТЦК.

Об этом сообщило издание "Всім.UA Хмельницкий". Пострадала, в частности, жена военного Иванна Фиголь. Ее муж сейчас защищает страну на фронте. По словам женщины, все началось с бытового скандала. Они с мужем хотели сделать замечание соседу, который ночью громко слушал русскую музыку.

"Это неоднократно происходит, что соседи жалуются на них. Мы зашли в подъезд, муж постучал им в дверь. Сначала никто не открыл. Во второй раз постучался – дверь открылась и на моего мужа наставили пистолет в грудь. Я стала между ними и пыталась успокоить соседа. Он не слушал и тыкал пистолетом, а потом дал рукояткой мужу по голове, начала идти кровь. Позже выбежали из квартиры еще двое, повалили нас на землю и стали бить руками и ногами", — рассказала женщина.

По ее словам, одного из обидчиков, а именно соседа зовут Юрий, он работает в ТЦК и неоднократно угрожал соседям. На место происшествия Иванна вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителей, обидчики закрылись в квартире.

"На этом конфликт не закончился. От нападающих продолжались угрозы и провокации. Даже в присутствии патрульных. А последние, в свою очередь, не пытались разрешить ситуацию. Нас с мужем забрала "скорая". Но соседи слышали, как нападающий говорил, что "должен был его застрелить". Им посоветовали ехать вслед за нами и тоже писать заявления и снимать побои, которых не было", — рассказала пострадавшая.

По ее словам, проблемы были и с регистрацией заявления и с его составлением.

"Полицейские несколько раз пытались изменить слова "ударил предметом, похожим на пистолет" на "ударил неизвестным предметом", — рассказала Фиголь.

В целом у женщины диагностировали ушиб внутренних органов, ребер и грудной клетки. У ее мужа Валентина – разбита голова, врачи наложили ему швы. Он отправился обратно на фронт.

Журналисты издания обратились за комментарием в Хмельницкое районное управление полиции. Там отметили, что инцидентом по избиению мужчины будет заниматься военная прокуратура. Также женщина написала заявление в полицию и в ДБР.

В полиции также подтвердили, что зарегистрировали заявление от супруги защитника.

"Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины как Умышленное легкое телесное повреждение", — рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.

Сегодня друзья и знакомые семьи распространяют информацию об инциденте в социальных сетях и просят приобщиться к этому всех неравнодушных. Также обратились и в Министерство ветеранов, ведь пострадавший военный, в частности, ветеран АТО/ООС.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве двое любителей "русского мира" избили жену военного за украинский язык.