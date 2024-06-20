У Дніпрі напали на військового, який посперечався з Тищенком: поліція вже розслідує, а нардеп висунув свою версію (відео)

У поліції вже знаються на інциденті, а заяви Тищенка потребують перевірки

У Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків напали на українського військового зі спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова із позивним "Син". У мережі стверджують, що раніше у нього стався конфлікт із нардепом Миколою Тищенком.

Відео нападу публікують у мережі. У Нацполіції вже відреагували на інцидент та пообіцяли розібратися.

На кадрах видно, що Дмитро ходив по Дніпру з дружиною та маленькою дитиною, яку тримав на руках. Близько 13:45 до них підійшли приблизно семеро чоловіків, більшість із яких були у військовій формі без розпізнавальних знаків та у балаклавах. Вони змусили віддати немовля дружині, а самі скрутили Дмитра посеред пр. Яворницького, одягли на нього кайданки та почали бити. Все це відбувалося вдень на жвавій вулиці на очах дружини військового та перехожих.

Як повідомив блогер Ігор Лачен, перед нападом Дмитро вступив у суперечку з Миколою Тищенком та його охороною. Голос на одному із відео також говорить про те, що приїхали "гості Тищенка".

"Я не розумію, а Тищенко вже можна робити все в цій країні? Це тотальне свавілля", — написав блогер.

Своєю чергою Микола Тищенко заявив, що він разом із правоохоронцями приїхав викрити кол-центр, який виманював гроші в українців, у тому числі сімей військових. За словами нардепа, відомі імена його організаторів: Хромов Ігор, Лекішвілі Зураб, Хомко Максим та Костенко Костянтин. За деякими даними, організація, яку приїхав "викривати" Тищенка, розташована у будівлі теж на проспекті Яворницького.

Тищенко також стверджує, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було скоєно напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камера". Нардеп пише, що нападник — чоловік у білій футболці — нібито друг вищезгаданого Максима Хомка.

Тищенко також стверджує, що це саме Дмитро Павлов "входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні "9" у м. Дніпро. За інформацією, йому було поставлено завдання — зірвати слідчі дії.

У Нацполіції вже відреагували на напади невідомих чоловіків. При цьому вони ніяк не прокоментували інформацію Тищенка про напад на слідчого.

"За фактом конфлікту в центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження. Невідомі в камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень і незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького в м. Дніпро. За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП порушено два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", — сказано у повідомленні.

Що відомо про Дмитра Павлова

Дмитро Павлов родом із Дніпра, на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ, служив у спецпідрозділі KRAKEN. Він вижив під час влучення двох ракет до Харківської ОВА навесні 2022 року. Щобільше, він разом із ще одним військовим піднявся на дах зруйнованої ОВА через кілька хвилин після влучення ворожих ракет, щоб поправити прапор України і не дати поширитися інформації про те, що Харків захоплений росіянами.

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