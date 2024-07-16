"Зловили чмо": на Рівненщині затримали палія авто військових, у ЗСУ відреагували жорстко

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Чоловіка, який підпалював авто військовослужбовців у Рівному затримала поліція. 22-річний палій відгукнувся на "пропозицію" в російському чат-боті.

Про це повідомила поліція Рівненської області у Facebook. Зазначається, що наразі йде допит злочинця.

"22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України", — йдеться у повідомлені.

Під час слідчих дій було встановлено, що підпали авто ЗСУ у пропагандистських та проросійських каналах видають за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП. Це робиться для того, що у ворожих медіа була картинка такої самовільної ініціативи українців, які нібито виступають проти мобілізації.

"У скоєному він зізнається, співпрацює зі слідством та запевняє: не знав, що виконує замовлення країни-агресора", — додають у поліції.

Водночас в оперативному командуванні "Захід" вже емоційно відреагували на це правопорушення: "Іноді нас просять бути політкоректними. Але коли людина — покидьок. Вона — покидьок. Зловили одне чмо, яке підпалювало автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Підпалював машини військових у відпустці, на ремонті, відрядженні в тил".

Правоохоронці встановили, що 2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera військовослужбовця. Результати виконаної роботи він у вигляді фото одразу надіслав куратору проросійського чату.

Також поліція встановила, що за декілька днів чоловік підпалив ще один транспортний засіб – Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши.

За "виконану роботу" затриманому обіцяли кілька тисяч доларів. Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) до 10 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що підлітки за гроші підпалювали машини ЗСУ. Їм загрожує строк до довічного.