"Поймали чмо": в Ровенской области задержали поджигателя авто военных, в ВСУ отреагировали жестко

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Мужчину, который поджигал авто военнослужащих в Ровно, задержала полиция. 22-летний поджигатель отозвался на "предложение" в российском чат-боте.

Об этом сообщила полиция Ровенской области в Facebook. Отмечается, что идет допрос преступника.

"22-летний житель областного центра, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, принадлежащее Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий было установлено, что поджоги авто ВСУ в пропагандистских и пророссийских каналах выдают за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП. Это делается для того, что во вражеских медиа была картинка такой самовольной инициативы украинцев, якобы выступающих против мобилизации.

"В содеянном он признается, сотрудничает со следствием и уверяет: не знал, что выполняет заказ страны-агрессора", — добавляют в полиции.

В то же время в оперативном командовании "Запад" уже эмоционально отреагировали на это правонарушение: "Иногда нас просят быть политкорректными. Но когда человек — подонок. Он — подонок. Поймали одно чмо, которое поджигало автомобили военнослужащих ВСУ. Поджигал машины военных в отпуске, на ремонте, в командировке в тыл".

Правоохранители установили, что 2 июля житель Ровно поджег автомобиль Nissan Almera военнослужащего. Результаты проделанной работы он в виде фото сразу прислал куратору пророссийского чата.

Также полиция установила, что через несколько дней мужчина поджег еще одно транспортное средство – Nissan X-Trail, которое готовили на передовую защитникам. Кроме того, огонь распространился на другой автомобиль, Volkswagen Golf, частично его повредив.

За "выполненную работу" задержанному обещали несколько тысяч долларов. Полицейские сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога) до 10 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что подростки за деньги поджигали машины ВСУ. Им грозит срок пожизненного.