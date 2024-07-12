В Одесі дезертир підпалив за гроші авто військової: що тепер з ним буде

Палію пред’явлено звинувачення відразу за кількома статтями

На Одещині затримано чоловіка, який раніше підпал автомобіль військової. Йому повідомили підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що вночі 23 червня в Пересипському районі Одеси чоловік підпалив Mercedes-Benz, який належав військовій. Пожежу вдалося загасити, проте фігурант з місця події втік.

Поліція встановила, що злочин скоїв 28-річний чоловік, який самовільно залишив військову частину. Раніше він був засуджений за наркотики, а зараз фігурант ще трьох кримінальних справ. За цей злочин йому обіцяли оплату у розмірі 80 тис. гривень, проте заплатили лише 937 гривень.

"Затриманий повідомив, що в одному з месенджерів отримав замовлення на підпал автомобіля. Кому вона належить, не питав. За це завдання обіцяли 80 тисяч гривень. Утім, після його виконання на банківську картку скинули лише 937 гривень, а на телефон – повідомлення, що його запрошено до столиці "працювати" далі", — розповів начальник відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Ігор Страшной.

Наразі правопорушнику повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини без мети збуту, вчиненого протягом року після засудження за цією статтею), ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах військового стану), та ч. 2 ст. 194 (навмисне ушкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у сумі 605 тисяч гривень.

В Одесі затримано палія авто військової

Чоловіку вже повідомили про підозру

Зазначимо, що в Україні зараз низка підпалів автомобілів. Зокрема, нещодавно горіли машини відразу у двох містах, також горів автомобіль посеред вулиці Одеси.