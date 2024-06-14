Підлітки за гроші підпалювали машини ЗСУ: їм загрожує строк до довічного

Тепер у хлопців великі проблеми

Спецслужби Росії вербували українських підлітків для того, щоб вони підпалювали автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Підлітків, які цим займалися за завданням РФ, затримали.

Як повідомили у поліції, з початку 2024 року у соцмережах активізувалися російські спецслужби. Їм вдалося завербувати підлітків віком від 13 років.

"Працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", – розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. 13-річного "палія" передали на поруки батькам, решті суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім цієї групи хлопців за аналогічний злочин, оперативники затримали ще двох молодих людей, 17 і 18 років. Їм також повідомлено про підозру.

Окрім Одеси підпали автомобілів ЗСУ зафіксовано у Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

"Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", — звернувся до батьків Вадим Дзюбинський.

Як повідомляв "Телеграф", у столиці безжальні підлітки жорстоко побили свого однолітка через те, що він нібито обізвав і образив матір одного з хлопців. Потерпілого били руками та ногами, принижували та ставили на коліна.