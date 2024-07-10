У Львові згорів автомобіль ЗСУ: поліція не виключає підпал (відео)

Це вже не перший випадок підпалу військових автівок

Україною продовжує котитися тривожна хвиля підпалів автомобілів військовослужбовців, що викликає серйозне занепокоєння серед правоохоронних органів. Нещодавно зафіксовано одразу кілька випадків загорання транспортних засобів, які належать військовим, у різних містах країни.

У ніч на середу, 10 липня, у Львові сталася надзвичайна подія — згорів автомобіль, який найімовірніше належить військовим. Інцидент трапився на одній з вулиць міста в районі Левандівки та викликав значний резонанс серед місцевих мешканців.

Подробиці інциденту

За наявною інформацією, пожежа охопила позашляховик Jeep, який використовувався військовослужбовцями ЗСУ. Загоряння сталося вночі, коли більшість львів'ян спали. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Пожежники оперативно прибули на місце події та загасили полум'я, але, на жаль, врятувати транспортний засіб не вдалося. Автомобіль вигорів вщент.

Розслідування та версії

Наразі правоохоронні органи проводять ретельне розслідування інциденту. Розглядаються різні версії причин пожежі, включаючи можливість навмисного підпалу. Варто зазначити, що це вже не перший випадок загоряння автомобіля у Львові за останній час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військові в Україні почали маркувати свої автомобілі написами "Доброго вечора, я не з ТЦК". Таку тенденцію повязують саме з підпалами авто.