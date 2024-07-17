Груди з Таїланду та таємний майор: випливли цікаві подробиці викрадення новонародженого у Кременчуці

Наразі затриманий перебуває під наглядом правоохоронців та

У справі про викрадення новонародженого з пологового будинку у Кременчуці випливли нові деталі. Виявляється, поки сотні поліцейських прочісували місцевість у пошуках дитини, до будинку до затриманого трансгендера приходив майор Національної поліції.

Про це повідомляє "Телеграф" у матеріалі "Трансгендер викрав немовля з пологового будинку. У справі з’явився партнер викрадача з поліції, та й до матері є питання".

Як розповіли сусіди, підозрюваний трансгендер має товариша з поліції, який, за словами сусідів, може бути його партнером. І всі в селі знали про їхні взаємини. У період пошуків дитини цей майор, як стверджують сусіди, приїжджав до підозрюваного та кудись возив пакунок. Але ніхто й припустити не міг, що могло бути в тому пакунку. Особу "таємного майора" поки що не встановлено.

Щодо самого підозрюваного, то за паспортом це чоловік 1999 року народження. Начальник ГУ Нацполіції у Полтавській області Євген Рогачов каже, що він міг з метою маскування одягати жіночий одяг. Проте сам затриманий позиціює себе жінкою: має жіночну ходу, носить відповідний одяг, користується косметикою. Кажуть, він навіть зробив собі маммопластику, тобто "приробив" жіночі груди. За деякими даними, це відбувалося в Таїланді.

Через його зовнішність і погану якість записів з відеокамер у лікарні слідчі не відразу змогли визначити правильну стать викрадача дитини.

За словами самого затриманого, він дуже хотів дитину, але розумів, що народити не зможе, тож вирішив вкрасти. Однак ці слова ще доведеться перевірити на правдивість.

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