Грудь из Таиланда и тайный майор: всплыли интересные подробности похищения новорожденного в Кременчуге

Сейчас задержанный находится под присмотром правоохранителей и

В деле о похищении новорожденного из роддома в Кременчуге всплыли новые детали. Оказывается пока сотни полицейских прочесывали местность в поисках ребенка, в дом к задержанному трансгендеру приходил майор Национальной полиции.

Об этом сообщает "Телеграф" в материале "Трансгендер похитил младенца из роддома. В деле появился партнер похитителя из полиции, да и к матери есть вопросы".

Как рассказали соседи, у подозреваемого трансгендера есть друг из полиции, который, по словам соседей, может быть его партнером. И все в селе знали об их взаимоотношениях. В период поисков ребенка этот майор, как утверждают соседи, приезжал к подозреваемому и куда-то возил сверток. Но никто и предположить не мог, что могло находиться в том свертке. Личность "тайного майора" пока что не установлена.

Что касается самого подозреваемого, то по паспорту это мужчина 1999 года рождения. Начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев говорит, что он мог с целью маскировки надевать женскую одежду. Однако сам задержанный позиционирует себя женщиной: имеет женственную походку, носит соответствующую одежду, пользуется косметикой. Говорят, он даже сделал себе маммопластику, то есть "приделал" женскую грудь. По некоторым данным, происходило это в Таиланде.

Из-за его внешности и плохого качества записей с видеокамер в больнице следователи не сразу смогли определить правильный пол похитителя ребенка.

По словам самого задержанного, он очень хотел ребенка, но понимал, что родить не сможет, поэтому решил украсть. Однако эти слова еще предстоит проверить на правдивость.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что чиновников из Киева обвинили в использовании детей-сирот для выезда из Украины. В КГГА попытались оправдаться и объяснить свою версию.