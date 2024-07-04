Чиновники заперечують, що прикривалися сиротами, щоб виїхати з України: що сказали на свій захист

У КМДА заявили, що на початку повномасштабної війни ніхто не знав, як правильно евакуювати дітей

У Київській міській державній адміністрації відреагували на заяви Дмитра Лубенця про те, що їхні чиновники на початку повномасштабної війни втекли з України, прикриваючись дітьми-сиротами. Інформацію омбудсмена з прав людини назвали неперевіреною та заявили, що вона ґрунтується на припущеннях і без конкретних фактів.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, яке опублікували 4 липня. Там розповіли, як влаштувалася доля евакуйованих дітей.

За інформацією служби у справах дітей та сім’ї, на початку березня 2022 року не було порядків та механізмів евакуації дітей. А від органів державної влади не надходило жодних вказівок та рекомендацій щодо цього. Тому влада Києва самостійно прийняла рішення евакуювати дітей, зокрема вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації. Усього було вивезено у безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт.

"У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали до Німеччини 67 дітей, продовжують перебувати в евакуації 30. Інші діти влаштовані у сімейні форми виховання. Місцева влада без допомоги будь-якого державного органу після переговорів з Урядом Німеччини евакуювала дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн — Вестфалія", — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА додали, що дітей-сиріт не можна було евакуювати без професійного супроводу. Тому було сформовано групу супроводжуючих, які мали досвід роботи у дитячих колективах і мали навички супроводу групи дітей.

"Питання утримання та виховання дітей у Німеччині перебувало і продовжує перебувати на особистому контролі мера міста Вупперталь та Київського міського голови", — додали в КМДА.

Нагадаємо, що Дмитро Лубинець заявив, що київські чиновники змогли переправити за кордон своїх військовозобов’язаних родичів, прикриваючись турботою про сиріт. Співробітники Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини випадково з’ясували цей факт, коли проводили моніторинг закордонних закладів, де перебувають українські діти.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дівчина наживалася на дітях-сиротах. Аферистка обдурила понад десяток людей і може опинитися за ґратами терміном до трьох років.