Скандальная судья Червинского: что о ней известно, почему она закрыла дело в госизмене

В 2022 она получила от государства 10 тыс. гривен є-Підтримки

В четверг, 18 июля, в Шевченковском районном суде Киева проходит заседание по слушанию дела Романа Червинского, которое председательствует Оксана Хардина. Мужчину обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

В то же время судья имеет за своими плечами несколько скандалов и недоразумений. Каких именно, разбирался "Телеграф".

Отметим, что Хардина Оксана Петровна в 2022 году во время полномасштабного вторжения получила от государства 10 тыс. гривен є-Підтримки.

В то же время на тот момент ее личные сбережения составляли 16 тыс. долларов. Это подтверждает декларация судьи за соответствующий год. При этом годовая зарплата Хардиной в 2022 году составила более 88 тыс. грн, еще она получила более 10 тыс. грн социальных выплат из бюджета. То есть общий заработок у судьи в 2022 составлял примерно 100 тыс. грн.

Заметим, что на официальных порталах есть только декларация Хардиной за 2022 и предыдущие годы, а за 2023 — отсутствует.

Кроме скандала с деньгами от государства Хардина выступала судьей по делу о госизмене "Гидросилы Групп". Именно она сняла арест с этого предприятия в Кропивницком, поставлявшем оккупантам в 2022 году гидравлические насосы для танков. Такое решение Хардина приняла в результате того, что, по мнению суда, следствие со времени ареста имущества не предоставило доказательств в сотрудничестве "Гидросилы" с Россией. По ее словам, все, что могли предъявить компании, это общая информация без твердых фактов.

В то же время Хардина и до войны, как председатель суда, принимала интересные решения по некоторым делам. К примеру, в 2018 году она отпустила под личное обязательство активиста движения "Визволення" Константина Никитенко, позывной "Кос". Его обвиняли в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО под залог в 9 миллионов гривен. Деньги внес пятый президент Украины Петр Порошенко.