Замовляти товари з-за кордону стане ще дорожче: в Україні підвищать оподаткування посилок

Документ ще має затвердити Верховна Рада

Кабінет міністрів України вирішив підвищити оподаткування поштових посилок з-за кордону. Тепер податок на додану вартість (ПДВ) пропонується накладати на відправлення вартістю понад 45 євро. Раніше ця сума складала 150 євро.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що це передбачено в законопроєкті про збільшення видатків державного бюджету на 2024 рік.

Документом пропонується встановити, що ця норма стосується товарів, які громадяни ввозять у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі. Також під цю категорію підпадають депеші для одного одержувача – фізичної особи від одного відправника — фізичної особи або в одному вантажі у міжнародних поштових відправленнях або вантажі експрес-перевізника.

Також ця нома застосовується за умови, що такі товари надсилаються без будь-якої оплати та призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем. Також характеристики та кількість товарів не мають вказувати на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення розширити перелік об’єктів, яким гарантовано пріоритетне енергопостачання. Зокрема, світло тепер не вимикатимуть у населених пунктах поблизу кордону з РФ.