Заказывать товары из-за границы станет еще дороже: в Украине повысят налогообложение посылок

Документ еще должна утвердить Верховная Рада

Кабинет министров Украины решил повысить налогообложение почтовых посылок из-за границы. Теперь налог на добавленную стоимость (НДС) предлагается налагать на отправку стоимостью свыше 45 евро. Раньше эта сумма составляла 150 евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что это предусмотрено в законопроекте об увеличении расходов государственного бюджета на 2024 год.

Документ предлагает установить, что эта норма касается товаров, которые граждане ввозят в ручной клади или в сопровождаемом багаже. Также под эту категорию подпадают депеши для одного получателя – физического лица от одного отправителя – физического лица или в одном грузе в международных почтовых отправлениях или грузе экспресс-перевозчика.

Эта нома применяется при условии, что такие товары направляются без какой-либо оплаты и предназначаются для личного или семейного использования получателем. Также характеристики и количество товаров не должны указывать на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью.

Напомним, правительство Украины приняло решение расширить перечень объектов, которым гарантировано приоритетное энергоснабжение. В частности, свет теперь не будут выключаться в населенных пунктах вблизи границы с РФ.