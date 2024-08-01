Економічний експерт Данило Монін розповів про ситуацію із підняттям податків у країні

Криза ліквідності як спосіб підняти податки через обман "Грошей немає"

Отже, вийшов звіт виконання за півроку, який я представляю Вашій увазі.

Тут Ви можете бачити стан виконання Зведеного бюджету країни (держбюджет + місцеві бюджети).

Отже, ми маємо:

1) з Податковими надходженнями все чудово. 253 млрд за перше півріччя. За рік буде 520-550 млрд у плюс.

2) найжорстокіший провал грантових надходжень (фінансування). 41.5 млрд проти 270… Або мінус 228.5 млрд.

3) провал перерахування грошей від НБУ завдяки схемам Пішнобанкінгу у 2023 році, які коштували бюджету 93 млрд доходів.

4) брехня Підласи яка розповідає, що нам Захід не дає військової допомоги і ми закупили за свій рахунок. Власні доходи бюджетних установ, де проходить постачання воєнки бюджет майже такий самий як рік тому (-16 млрд гривень всього). Закупівлі ж бюджету з оборони за півроку за свій рахунок там взагалі на 90 млрд були меншими, ніж рік тому 2023 року.

5) тепер витрати — порівняно невелике зростання на рівні 159 млрд за півроку, що суттєво нижче за зростання податкових надходжень (253 млрд). Основний приріст іде з внутрішньої безпеки +70 млрд, а з оборони лише +42 млрд… Формуючи брехню, що Грошей на війну не вистачає.

6) але я хотів би звернути Вашу увагу на найцікавішому тут у цій таблиці — а саме розділ фінансування бюджету. Щодо внутрішнього фінансування у нас приблизно як рік тому. Натомість із зовнішнього кредитного фінансування -129 млрд гривень сальдо за півроку. Тобто нам дали кредитів зовнішніх на 83 млрд. менше і ми віддали тіла кредитів 71 млрд. проти 24 в основному МВФ. Або віддали 47 млрд. гривень більше.

Підбиваємо підсумки: Криза ліквідності порівняно з 2023: — 228 млрд грантів і -129 млрд гривень кредитів. Або – 357 млрд.

Тобто якби Україну фінансували, як рік тому, Мінфін на рахунках мав би величезну кількість грошей. Навіть більше ніж рік тому.

Тепер про прогнози до кінця року. Україні має зайти 38+ млрд. зовнішнього фінансування. У 1-му півріччі зайшло лише 13.8 млрд. У другому має зайти 24+ млрд. Але якщо у 2023 році середній курс був 36.6 та фінансування зовнішнє 42.5 млрд, то у 2024 році середнє фінансування ймовірно зайде за курсом 41. Причому грантів за підсумками року очікуємо не менше ніж рік тому. А загальна сума зовнішнього фінансування у переказі в гривню буде близько 1560 млрд. гривень, як і в 2023 році.

Тобто іншими словами той провал у ліквідності в 357 мільярдів Україні повернеться в другій половині 2024 року. Податкові надходження зростуть протягом року на 500+ млрд. І це дає можливість Мінфіну разом збільшити свої витрати 2024 року на 500 млрд на рік (у першій половині зростання лише 160 млрд).

А тепер основне питання Мінфіну? Навіщо піднімати податки?

Розпиляти на крові ще 140 млрд по кишенях? Чи залишити у роботі всі схеми? І ще їх розширити? У кого які думки?

Джерело: пост Данила Моніна у Facebook