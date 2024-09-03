В Україні можуть значно підняти податки: Гетманцев розповів, коли і що зміниться

Від початкової версії у документі залишилося не так багато

Законопроєкт про зміни до податкового кодексу, який було значно змінено порівняно з первісною редакцією версією 11416-д, може бути ухвалено вже зовсім скоро. Цілком можливо, що вже у жовтні Україна буде з новими податками.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, все, що залежить від парламенту, для цього вже робиться. 29 серпня парламентський комітет з фінансів, податкової та митної політики рекомендував до схвалення у першому читанні законопроєкт №11416-д.

При цьому Гетманцев наголошує на тому, що від початкової версії в документі залишилося не так багато.

"Залишились, зокрема, норма про підвищення військового збору з 1,5% до 5%; 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи; 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп. Це що стосується військового збору", — каже він.

Також зміни торкнулися норми щодо підвищення ставки податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%.

"Мінфін і Нацбанк хотіли запровадити цей податок починаючи з 2024 року. Ми не погодилися. В результаті податок почне справлятися за результатами роботи фінустанов у 2025 році і далі", — пояснив Гетьманцев.

Передбачено встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС). Зокрема, у розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального; 30 тис. грн у разі реалізації виключно скрапленого газу; 45 тис. грн – якщо частка реалізації скрапленого газу в загальному обсязі реалізованого пального протягом місяця становить 50% і більше.

Для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. 80 тис. грн – у разі реалізації двох та більше видів пального; 40 тис. грн – у разі реалізації виключно скрапленого газу; 60 тис. грн – якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить 50% і більше. Крім того, законопроектом передбачено зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходів.

"Юридично – це друга редакція. Проміжні версії були на рівні розмов, проектів, консультацій. Я особисто протягом серпня чи не щодня зустрічався з бізнесом для консультацій. Зустрівся фактично з усіма відомими бізнес-асоціаціями і експертами. Зустрічі ми організовували спільно з Мінфіном на базі нашого парламентського комітету. Всі зауваження і пропозиції ми чули і проговорювали", — сказав він.

Зазначається, що норми про 5% доходу з продажу одного об’єкта нерухомості за рік; 15% вартості купівлі нового авто; 30% від вартості ювелірних виробів, що реалізуються; 5% вартості банківських металів при купівлі у банків до фінальної редакції не увійшли і, на думку Гетьманцева, знову не зможуть через низький фіскальний потенціал.

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