Раді не вистачило голосів, щоб підняти податки: як голосували нардепи

Деякі народні обранці виступили проти

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачав суттєве підвищення податків. За ухвалення документа проголосували лише 224 народні депутати, що недостатньо для прийняття рішення. Проти виступили 30 народних обранців, ще 37 — утримались. Не голосувало 38 народних депутатів.

Парламентарі вирішили відправити законопроєкт на повторне перше читання. Цей документ мав на меті збільшити податкові надходження на 30 мільярдів гривень у поточному році та на 127 мільярдів у наступному. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Ключові моменти законопроєкту

Законопроєкт №11416-д пропонував низку змін у податковій системі України. Зокрема, планувалося збільшити військовий збір з 1,5% до 5%. Для платників єдиного податку третьої групи мав з'явитися додатковий військовий збір у розмірі 1%. Підприємці першої, другої та четвертої груп мали б сплачувати єдиний податок у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць.

Документ також передбачав підвищення ставки податку для небанківських фінансових установ з 18% до 25%. Ця норма мала б набути чинності з 2025 року. Для підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним, пропонувалося запровадити щомісячні авансові внески з податку на прибуток.

Розмір авансових внесків для АЗС залежав би від асортименту пального. За реалізацію двох і більше видів пального — 60 тисяч гривень, за продаж виключно скрапленого газу — 30 тисяч гривень. Якщо обсяг реалізованого скрапленого газу становив би від 50% загального обсягу пального, сума внеску складала б 45 тисяч гривень.

Для АЗС, які продають алкоголь та тютюнові вироби, пропонувалися вищі ставки: 80 тисяч гривень за реалізацію двох і більше видів пального, 40 тисяч — за продаж лише скрапленого газу, 60 тисяч — якщо частка газу становить від 50% загального обсягу реалізованого пального.

Законопроєкт також передбачав зміну податкового періоду з квартального на місячний. Це означало б, що звіти про суми доходів до органів контролю потрібно було б подавати щомісяця, а не щокварталу.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, які зміни передбачає запропонований проєкт закону. Він стосується не тільки бізнесу, а й фізичних осіб.