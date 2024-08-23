"Приведе до катастрофи": співвласник "Нової пошти" різко виступив проти підвищення податків

Бізнесмен вважає, що Україна лише постраждає через підвищені податки

Підвищення податків в Україні призведе до катастрофи. Адже що вище податки, то гірше розвиватиметься економіка.

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" співвласник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк. За його словами, будь-які податки гальмують розвиток країни.

"Я категорично проти податків. Я категорично проти підвищення податків. Це хибний шлях і він приведе нас до катастрофи", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня стало відомо, що в Україні готується рекордне підвищення податків. В урядовому проєкті було прописано справжню "шокову податкову терапію" для людей і бізнесу. Наприклад, йшлося про 30% військового збору на ювелірні прикраси та 15% – на легкових авто. Це у 10—20 разів більше, ніж платять із цих товарів зараз. Військовий збір "для всіх" має зрости з 1,5 до 5%.

Міністр фінансів Сергій Марченко після цього анонсу говорив, що таким чином кожен працюючий громадянин України матиме можливість зробити свій внесок у підтримку ЗСУ. Однак днями стало відомо, що в серпні це рішення не розглядатимуть.

"Телеграф" своєю чергою поговорив із віцепрезидентом ICC Ukraine з оподаткування, обліку та аудиту Дмитром Алексєєнком і дізнався його думку з цього приводу. Експерт вважає, що прийняття такого рішення загрожує Україні гіперінфляцією вже до кінця цього року.