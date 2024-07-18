Підозрюваного у викраденні дитини в Кременчуці трансгендера відправили до СІЗО: що він сказав у залі суду

За словами підозрюваного, спочатку він прийшов до пологового будинку не заради викрадення дитини

Суд обрав запобіжний захід трансгендеру, якого підозрюють у викраденні немовляти з пологового будинку в Кременчуці. Чоловік, який позиціонує себе як жінка, проведе у СІЗО 60 діб.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали Жовтневого суду Полтави. Підозрюваний може вийти під заставу у 60,5 тисячі гривень.

За даними Полтавської обласної прокуратури, затриманий 14 липня проникнув у післяпологову палату перинатального центру. Поки породіллі та медперсоналу не було, вкрав немовля, поклавши в пакет. Потім він викликав таксі і поїхав додому, де й ховав дитину.

"Я потрапила, бо хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що потрібно, які документи (для усиновлення — ред.). І там відкрита палата була, і вона хвалилася, говорила про цю дитину. І ось коли вона пішла, я побачила, що дитина в такому одязі. І мені так стало її шкода. Це мене й перемкнуло. У мене була така мрія — мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч на місяць, у мене нормальні доходи", — заявила в суді трансгендерний чоловік.

Підозрюваного звинувачують за ч. 2, ст. 146 ККУ "Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини". Якщо провину доведуть, то трансенгендеру загрожує обмеження чи позбавлення волі до 5 років.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у справі про викрадення дитини у Кременчуці сплив "таємний майор". Сусіди підозрюваного бачили, як він приїжджав до підозрюваного та виносив невідомий пакунок.