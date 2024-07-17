Трансгендер викрав немовля з пологового. У справі з'явився партнер викрадача з поліції, та й до матері є запитання

За однією з версій слідства, багатодітна сільська жінка могла народити дитину на замовлення

Днями у Кременчуку на Полтавщині стався гучний злочин. 14 липня з міського перинатального центру було викрадено маленьку Кіру , яку мали виписати на третій день після народження. Її мама з іншою породіллею на 10 хвилин відлучилися в буфет перекусити, і цього часу виявилося досить для викрадення немовляти.

"Телеграф" вирішив розібратися в скандальній історії та просвітити деякі темні плями, за якими стала помітна персона майора поліції. Однак про все по черзі.

Як розповів начальник департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак, дитинка народилася 11 липня о 15:10 вагою 3230 грамів і зростом 50 см. За дівчинку мала відповідати мати, яка й перебувала у перинатальному центрі.

— Всі пологові стаціонари, реанімації — доступні для відвідувачів, родичів, знайомих. Це відкриті заклади, — наголосив Віктор Лисак. — У перинатальному на момент викрадення немовляти був відкритий один вхід, де постійно проходять пацієнтки та відвідувачі.

Шукали жінку, а знайшли чоловіка

Понад чотири сотні поліціянтів дві доби розшукували дівчинку. Підозра впала на молоду блондинку з коротким хвостиком. Як зафіксували камери відеоспостереження, вона вийшла з перинатального центру з великим пакетом у руках, куди могла покласти дитину. Через систему відеомоніторингу "Безпечне місто" слідчі простежили рух таксі, в якому перебувало викрадене немовля.

Як повідомив на брифінгу 17 липня начальник ГУ Нацполіції в Полтавській області Євген Рогачов, у ході відпрацювання правоохоронці встановили таксиста, який відвозив додому особу, причетну до вчинення злочину.

Допитаний водій таксі назвав населений пункт під Кременчуком. І за два дні в одному із занедбаних приміщень, за бетонним парканом і високими металевими воротами, було виявлене викрадене маля. Воно лежало у дитячому візочку, на ньому був чистий памперс і чиста сорочечка. Лікарі одразу перевірили стан здоров’я дівчинки — ніяких відхилень не знайшли. Дитину передали у медичний заклад.

Викрадене немовля знайшли в занедбаному будинку за бетонним парканом

Версії викрадення

— Ми відпрацьовували кілька версій. Зокрема, сурогатне материнство, викрадення невідомими особами, викрадення ймовірними родичами, — сказав Євген Рогачов. — Згідно з показами свідків, особа, причетна до викрадення дитини, "засвітилась" у перинатальному центрі за кілька днів до скоєння злочину, — 6 та 7 липня. На нашу думку, таким чином вона отримувала "розвідінформацію": як можна безперешкодно пройти, як безперешкодно вийти. Спілкувалася з працівниками центру й породіллями, які потім стали свідками. Ставила багато запитань, під час тривоги спускалася в укриття і спілкувалася з породіллею.

За словами Євгена Рогачова, особа "можливо, з метою маскування одягалась у жіночий одяг".

Втім, відомо, що причетна до викрадення особа — трансгендер 1999 року народження. Він лише за паспортом чоловік, але позиціює себе як жінка: відповідно одягається, має жіночу ходу. Подейкують, груди він "зробив" у Таїланді. Через що слідчі не могли одразу визначити стать викрадача і "списують" все на погану якість відеокамер.

Затриманий пояснив, що хотів мати дитину, але розумів, що не зможе народити, тому вирішив викрасти.

Наскільки правдиве його зізнання, ще належить з’ясувати.

Куди возив "згорток" майор поліції?

Цікаво, що в цій історії начебто спливла персона майора Національної поліції, який міг бути партнером затриманого трансгендера. За словами одного мого колеги, який розбирався у ситуації, в селі нібито всі про це знають.

Як стверджує журналіст, сусіди бачили: поки сили правоохоронців були кинуті на розшук викраденого немовляти, цей майор начебто приїжджав до підозрюваного і кудись возив "згорток".

Але селяни не здогадувалися, що могло бути у тому "згортку"…

Що відомо про матір

Породілля, у якої викрали дитину, нічого пресі не коментує, так само, як і працівники перинатального центру. А слідство все ще продовжує перевіряти версію сурогатного материнства. Імовірно, потерпіла могла отримати гроші від підозрюваного за народження дитини.

Однак журналісти "Суспільного Полтава" встигли навести деякі дані про маму Кіри.

Вона мешкає в одному із сіл колишнього Глобинського району. Має чотирьох дітей від різних чоловіків. Як повідомила начальниця служби у справах дітей Глобинської громади Валентина Завезіон, родина перебувала на обліку соцслужби 2023 року через те, що мати неналежно виконувала батьківські обов'язки. Зокрема, у дітей були конфлікти з її новим співмешканцем. З родиною працювали спеціалісти. За короткий час жінка виконала всі рекомендації фахівців, і з обліку родину зняли.

— Старші сини жінки навчаються на газозварників у ПТУ, два менші навчаються в місцевій гімназії. На цей момент три хлопчики проживають із мамою, а один — батьком в іншому селі. Після того, як жінка розлучилася із співмешканцем, в родині все налагодилося, — розповів староста Станіслав Живолуп.

Будинок мами

Реакція соцмереж

Користувачі соцмережі активно відгукнулися на резонансну подію.

"Хай не бреше. Хотів продати замовнику. А хтось із персоналу допоміг йому вкрасти дитину". — "Тому що там прохідний двір! Той транс міг туди ходити, як на роботу. Просто виждав слушну нагоду". — "Я народжувала. Ніякого прохідного двору в родильних відділеннях немає. Все дуже суворо. Якщо хтось заходить, то там всіх запитують — хто і куди". — "Продала, сто відсотків", — ламають списи навколо цієї історії читачі новин.

Що далі?

У рамках відкритого кримінального провадження будуть вивчені всі обставини даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу перинатального центру. Його дії кваліфікуються як службова недбалість.

Нині затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За викрадення дитини він може бути позбавлений волі на термін від 5 до 10 років.

Дитина перебуває не з матір’ю.

Фото — ГУ НП в Полтавській області та "Суспільне Полтава"