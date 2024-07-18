Подозреваемого в похищении ребенка в Кременчуге трансгендера отправили в СИЗО: что он сказал в зале суда

По словам подозреваемого, изначально он пришел в роддом не ради похищения ребенка

Суд избрал меру пресечения трансгендеру, которого подозревают в похищении младенца из роддома в Кременчуге. Мужчина, который позиционирует себя как женщина, проведет в СИЗО 60 суток.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала Октябрского суда Полтавы. Подозреваемый может выйти под залог в 60,5 тысяч гривен.

По данным Полтавской областной прокуратуры, задержанный 14 июля проник в послеродовую палату перинатального центра. Пока роженицы и медперсонала не было, украл новорожденную девочку, положив в пакет. Затем он вызвал такси и уехал домой, где и прятал ребенка.

"Я попала, потому что хотела найти главный кабинет, чтобы у врача спросить, что нужно, какие документы (для усыновления — ред.). И там открытая палата была, и она хвасталась, говорила об этом ребенке. И вот когда она ушла, я увидела, что ребенок в такой одежде. И мне так стало его жалко. Это меня и перемкнуло. У меня была такая мечта — иметь маленького ребенка, ухаживать за ним, дать ему все. У меня есть доходы, у меня есть парень, я получаю по 57 тысяч в месяц, у меня нормальные доходы", — заявила в суде трансгендерный мужчина.

Подозреваемого обвиняют по ч. 2, ст. 146 УКУ "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Если вину докажут, то трансенгендеру грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в деле о похищении ребенка в Кременчуге всплыл "тайный майор". Соседи подозреваемого видели, как он приезжал к подозреваемому и выносил неизвестный сверток.