Викрали чоловіка посеред вулиці та вимагали неіснуючий борг: у Києві судитимуть зухвалих бандитів (фото)

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до 12 років

У Києві судитимуть двох зловмисників, які на столичному Печерську викрали чоловіка та кілька днів насильно утримували його у неволі. Злочинці вимагали у потерпілого 50 тисяч доларів США, які він, нібито, був їм винен.

Здирників затримали, а їхнього бранця звільнили. Фігурантам загрожує ув’язнення терміном до 12 років. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Відомо, що у грудні 2023 року на столичному Печерську двоє зловмисників силою затягли 29-річного чоловіка у свій автомобіль і почали вимагати з потерпілого кошти, які він, нібито, був їм винен.

При собі у чоловіка було 2500 доларів США та мобільний телефон, які привласнив один із викрадачів. Однак цього злочинцям здалося замало — вони відвезли потерпілого до безлюдного місця та утримували його в неволі три доби.

При цьому фігуранти вимагали зі своєї жертви 50 тисяч доларів США та обіцяли відпустити чоловіка, як тільки отримають зазначену суму.

Злочинців було оперативно затримано

Правоохоронці зайнялися пошуками викраденого чоловіка та оперативно вийшли на слід злочинців. Викрадачів вдалося затримати, а їхнього бранця випустити на свободу.

Як виявилося, на злочин пішли молоді хлопці 24-х та 25-ти років. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду.

Фігурантів звинувачують у викраденні та незаконному позбавлені волі людини з корисливих мотивів групою осіб, а також у грабежі та вимаганні, скоєних в умовах військового стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві злочинці розпорошили жінці в обличчя сльозогінний газ та відібрали у неї 3 мільйони гривень. Зловмисниками виявилися уродженці Херсонщини 27 та 38 років та уродженці Луганщини 31 та 35 років. Усіх учасників розбою затримано.