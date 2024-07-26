На фронт із 22? Чи можуть знизити призовний вік в Україні

Думки з цього питання дуже різні

Кількість людей, які оновили свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на сьогоднішній день. Тому на даний момент гострої необхідності зниження мобілізаційного віку немає.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV. Він додав, що поки що у відомстві не вбачають необхідності у зниженні мобілізаційного віку.

"Але ситуація на війні залежить від багатьох факторів і може змінюватися. Поки що ми не бачимо такої необхідності", — додав він.

Проте офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин в ефірі Київ24 наголосив на необхідності зниження мобілізаційного віку до 22 років. На його думку, у віці люди вже можуть ефективно виконувати свої завдання.

"Через брак особового складу у війську мобілізаційний вік, я думаю, що можна знижувати", — зазначив він.

Офіцер додав, що мобілізувати не варто тих, хто здобуває освіту. Вони мають за своїм бажанням мобілізуватися до армії.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповідав, чи планують в Україні зменшити мобілізаційний вік до 21 року. Він наголосив, що обговорюється питання економічного бронювання.

Додамо, що український бізнес взагалі очікує на зниження мобілізаційного віку як порятунку. Причина в тому, що ринок праці зараз зазнає справжньої кризи.