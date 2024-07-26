На фронт с 22? Могут ли снизить призывной возраст в Украине

Мнения по этому вопросу очень разные

Количество людей, обновивших свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодняшний день. Поэтому на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV. Он добавил, что пока в ведомстве не видят необходимости в снижении мобилизационного возраста.

"Но ситуация на войне зависит от многих факторов и может изменяться. Пока мы не видим такой необходимости", — добавил он.

Однако офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире Киев24 отметил о необходимости снижения мобилизационного возраста до 22 лет. По его мнению, в этом возрасте люди уже могут эффективно выполнять свои задачи.

"Из-за нехватки личного состава в войске мобилизационный возраст, я думаю, что можно снижать", — отметил он.

Офицер добавил, что мобилизировать не стоит тех, кто получает образование. Они должны по своему желанию мобилизоваться в армию.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, планируют ли в Украине снизить мобилизационный возраст до 21 года. Он отметил, что обсуждается вопрос экономического бронирования.

Добавим, что украинский бизнес вообще ожидает снижения мобилизационного возраста как спасения. Причина в том, что рынок труда сейчас испытывает настоящий кризис.