"Організм перестає рости": найкращий вік для мобілізації назвав експерт

У 25 років хлопці вже більш усвідомлені та фізично витривалі

Бажаючи зберегти молоде покоління України, влада, сама того не підозрюючи, створила армію, де середній вік бійців на фронті становить 40+. Відомий український фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін розповів, чи має значення вік бійця.

Експерт також розповів, чому молодший боєць не завжди ефективніший. Своїми думками він поділився в інтерв'ю "Телеграфу" "Буде перемога, але "вилізе" рак: фізіотерапевт про мобілізацію 20-річних і призов літніх".

"Я вважаю, що мобілізувати треба до 45 років. З 25 до 45 років", — сказав експерт.

Він пояснив свою позицію. Олександр Єрьомін вважає, що у 20 років юнаки ще недозрілі. Людина у віці 60 рокув вже не ефективна на полі бою. А от у 25 років хлопці вже більш усвідомлені та фізично витривалі.

"Крім того, другий пубертатний період закінчується 25 років. Тобто рости організм перестає в 25 років. В 17-18 років зони росту можуть бути відкриті і якщо людина не була фізично активна 18 років, а їй дають велике навантаження на хребет, то вилазять грижі, протрузії. В 25 років зони росту закриті, хрящова пластина більш стабільна і стійка і навантаження будуть переносити легше, аніж у 18-20 років", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків віком від 18 до 25, може отримати повістку в липні.