У Раді хочуть заборонити мобілізацію однієї категорії громадян: хто може отримати таке право

Верховна Рада ще не розглядала відповідний законопроєкт

У Верховній Раді пропонують заборонити мобілізувати до армії другого сина у матері, якщо загинув його неповнорідний брат. Відповідна норма раніше була передбачена законодавством, проте її скасували.

Відповідний законопроєкт №11391 було зареєстровано 2 липня. Його авторами виступили народні депутати з майже всіх фракцій парламенту.

У квітні на сайті Офісу президента мати загиблого військовослужбовця зареєструвала петицію, у якій закликала прибрати з закону про посилення мобілізації правку, якою скасовувалася заборона на мобілізацію другого сина, якщо його неповнорідний брат загинув на війні. Проте закон набрав чинності 18 травня з цією правкою.

"До закону про мобілізацію N10449 до статті 23 було внесено правку і у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали "…(неповнорідний) брат/сестра". Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо. Але цією правкою завдали великого болю нашим родинам. Адже відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над наші сили. 16 квітня ви підписали закон про мобілізацію N10449. Ми розуміємо, що цей закон на часі, але саме ця правка завдала ще більшого болю родинам загиблих", — йшлося у петиції.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону.

Тепер же народні депутати пропонують внести зміни до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Цей законопроєкт ще не виносили до сесійної зали.

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