ТЦК штрафує за неоновлення даних: юрист розповів, як це можна оскаржити

Є випадки, коли штраф можуть визнати незаконним

В Україні 16 липня завершився термін, за який військовозобов’язані повинні були оновити дані в ТЦК. Громадяни, які не встигли це зробити, можуть отримати штрафи, проте їх можна оскаржити.

Про це розповів адвокат Роман Кичко, пише "Еспресо". За його словами, на ТЦК та СП може чекати наплив оскаржень у суді, проте наразі невідомо, як ця процедура працюватиме насправді.

"Примітка 1 до статті 210, що з'явилася після 16 травня, чітко вказує – не накладається штраф на особу, якщо відомості про військовозобов'язаного можна взяти чи отримати із реєстрів. Не з "Резерву+", а зі, скажімо, податкової, РАЦСу, банків – всього, що завгодно. Органи державної влади завжди казали, що організують взаємодію реєстрів. І я вважаю, що обов'язок довести, що ці відомості не можна було взяти з реєстру, лежить на ТЦК", – наголосив Кичко.

За словами юриста, якщо довести, що дані можна було взяти із реєстрів, то штраф можна буде оскаржити як незаконний. Крім того, він зазначив, що оскаржити штраф можна буде, якщо копію постанови про адмінправопорушення не вручать, не викличуть на розгляд справи чи не дозволять скористатись правовою допомогою.

"Нещодавно я бачив випадок, коли людину намагались оштрафувати за порушення, яке було 10 років тому, але на 17 тис. грн. Так робити не можна. Штраф у 17 тисяч з'явився після 16 травня і ним не можна штрафувати тих людей, які порушили щось раніше", — підкреслив Кичко.

Нагадаємо, директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк пояснив, чи будуть всім автоматично виписані штрафи за не своєчасне оновлення військово-облікових даних.