У Зеленського розповіли, чи планують в Україні знизити мобілізаційний вік до 21 року

В Офісі президента зазначили, що треба ставити питання по-іншому

В Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Наразі обговорюється лише економічне бронювання.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю "Новини. Live".

"Ні. Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій", – сказав Подоляк.

На його думку, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати". Але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".

"Тому що це і соціальні виплати, і зарплата, і амуніція. На одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. Тому економічне бронювання має сенс", – каже радник керівника ОП.

Подоляк також визнав, що економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.

"Все, більше нічого не обговорюється, і на сьогодні планів знизити мобілізаційний вік до 21 року немає", – підсумував він.

Варто додати, що 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" вже розповідав навіщо він потрібен. А також розповідали, як уникнути проблем зі статусом "у розшуку".

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки обговорює можливість зниження верхньої межі призовного віку до 50 років. Нібито люди від 50 до 60 років краще допомагатимуть економічній ситуації. "Телеграф" дізнався, чи справді молодь на фронті покращить боєздатність армії, а люди "за 50" — економіку.