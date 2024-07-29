Не "Олексієвич" і не "Олексієвна": як правильно українською звертатися до дітей Олексія

Помилки зустрічаються навіть в офіційних документах

Деякі українці помиляються під час утворення патронімічних форм від чоловічих імен. Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до дітей Миколи, а сьогодні розберемо ім’я Олексій.

До слова, часто помилки зустрічаються навіть в офіційних документах, на кшталт, свідоцтва про народження чи паспорта. Тож тема неабияк актуальна.

Ім’я Олексій доволі поширене в Україні і, згідно з даними порталу "Рідні", налічує близько 370 000 носіїв. Ім’я більш поширене на сході країни, ніж на заході.

Розмовні та зменшувальні форми імені: Олекса, Олексієнько, Олексієчко, Олексик, Олексьо, Олесь, Олешко, Лесик, Лесь, Лексійко, Лексієчко

Щодо утворення імен по-батькові, то єдиними граматично правильними формами імені є: Олексійович та Олексіївна.

Запам’ятати допоможе просто українське правило:

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.

Будь-які інші форми вважаються помилкою.

Проте, зауважимо, в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, через те, що фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно сказати українською мовою: пожежний чи пожежник. У цих двох слів абсолютно різне значення і вживати їх потрібно правильно.