Не "Олексієвич" і не "Олексієвна": як правильно українською звертатися до дітей Олексія
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Помилки зустрічаються навіть в офіційних документах
Деякі українці помиляються під час утворення патронімічних форм від чоловічих імен. Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до дітей Миколи, а сьогодні розберемо ім’я Олексій.
До слова, часто помилки зустрічаються навіть в офіційних документах, на кшталт, свідоцтва про народження чи паспорта. Тож тема неабияк актуальна.
Ім’я Олексій доволі поширене в Україні і, згідно з даними порталу "Рідні", налічує близько 370 000 носіїв. Ім’я більш поширене на сході країни, ніж на заході.
Розмовні та зменшувальні форми імені: Олекса, Олексієнько, Олексієчко, Олексик, Олексьо, Олесь, Олешко, Лесик, Лесь, Лексійко, Лексієчко
Щодо утворення імен по-батькові, то єдиними граматично правильними формами імені є: Олексійович та Олексіївна.
Запам’ятати допоможе просто українське правило:
"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.
Будь-які інші форми вважаються помилкою.
Проте, зауважимо, в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, через те, що фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно сказати українською мовою: пожежний чи пожежник. У цих двох слів абсолютно різне значення і вживати їх потрібно правильно.