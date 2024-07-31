Перевірити надзвичайно просто: як дізнатися про призначення субсидії

Для початку — потрібно авторизуватися на вебпорталі ПФУ

Один зі способів подати документи на отримання субсидії через Пенсійний фонд — скористатися онлайн інструментом вебпорталом електронних послуг. Однак він дає неможливість не тільки подати документи на отримання допомоги від держави, а й перевірити чи була ця допомога надана та в якому об'ємі вона виплачується.

Зробити це можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ в особистому кабінеті. Там надається інформація як про житлову субсидію, так і про пільги.

Серед доступних даних в розділі "Моя субсидія" можна відслідкувати, яке було рішення щодо призначення субсидії або пільги, яка сума була нарахована та коли саме нарахували останню суму допомоги.

Також якщо ви відправляли заяву та декларацію онлайн через портал ПФУ, відповідь можна знайти в розділі "Індивідуальні повідомлення". вона там з'явиться, щойно Пенсійний фонд прийме рішення. На це може знадобитися до 10 робочих днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в виняткових випадках субсидію можуть надати навіть з наявністю боргів за житлово-комунальні послуги. В інших випадках потрібно реструктуризувати борг або його повністю погасити.