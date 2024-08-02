Нужен паспорт и не только: какие документы представляют для получения субсидии

Субсидия рассчитывается после подачи документов индивидуально для каждого домохозяйства.

В Украине идет назначение субсидий отопительного периода. Если подать документы на получение выплат в августе, то первая выплата поступит в сентябре за предыдущий месяц соответственно. С октября начнут назначать субсидии на отопительный период. Тем кому они были назначены ранее, в большинстве случаев переназначают субсидии автоматически, за исключением тех людей, у кого изменилось материальное или семейное положение, а также некоторые категории украинцев.

В Пенсионном фонде отмечают, что основными документами для получения субсидии являются декларация и заявление, заполненные человеком. Также при подаче документов понадобится паспорт для подтверждения личности.

Именно в заявлении и декларации указывают основные данные тех людей, которые проживают в домохозяйстве, зарегистрированных в нем, а также членов их семей. Указываются также адрес домохозяйства и услуги. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, которые в копированном или сканированном виде прилагаются к заявлению и декларации:

если кто-то не проживает – нужна справка для подтверждения. Это могут быть справки о временной регистрации в другом месте, справки по работе, учебе, лечении и т.д.

если человек имел долг за жилищно-коммунальные услуги, то долг нужно либо погасить, либо реструктуризировать. В последнем случае копия договора прилагается к документам,

если человек снимает жилье — копия договора аренды прилагается к заявлению,

для переселенцев прилагается справка ВПЛ для подтверждения временной регистрации по адресу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить назначение субсидии онлайн. Сделать это можно на портале ПФУ.