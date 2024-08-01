До закінчення сезону ще є час: скільки діє житлова субсидія

Субсидія рахується в кожному випадку індивідуально

Подати документи на субсидію можна як онлайн, так і прийшовши особисто в Пенсійний фонд. Якщо зробити це з 1 серпня, субсидію призначать саме з цього місяця.

Як зазначалось у повідомленні Пенсійного фонду, цього неопалювального періоду більшість отримувачів мають автоматичне перепризначення субсидії до 30 квітня 2025 року. Виключенням є певні категорії населення серед яких орендарі, ВПО, ті кому набула нарахована нульова субсидія на попередній термін. Також ті отримувачі, в яких змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства мають про це повідомити в ПФУ.

При повторній або першій подачі документів необхідно надати декларацію про доходи та витрати, заяву, а також додаткові документи за потреби, наприклад довідку ВПО, копію договору оренди житла, копію про договір реструктуризації боргу якщо такий є тощо.

Варто зауважити, що виплата субсидії відбувається у наступний місяць за попередній. При подачі документів у серпні виплату Ви отримаєте вже у вересні. Також Пенсійний фонд автоматично адаптує розмір субсидії при змінах тарифів.

Що ж до субсидії яка надається на придбання палива для печей, вугілля, дров тощо така субсидія виплачується один раз на рік. Документи заявники також можуть подати до Пенсійного фонду особисто, онлайн або поштою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна перевірити надання субсидії. Для цього є спеціальний розділ на порталі Пенсійного фонду.