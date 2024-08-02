Пройдуть дощі, але не скрізь: яким областям України пощастить із погодою на вихідні

Очікується послаблення спеки

В Україні на вихідних суттєво знизиться температура повітря. Подекуди на території країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що спад температури очікується у деяких областях у суботу, 3 серпня.

"У суботу на заході, півночі та багатьох центральних областях (крім Дніпропетровщини) відчутно знизиться температура повітря, місцями ймовірні грозові дощі", — зазначила Наталія Діденко.

На півдні та на сході буде сухо та спекотно. Температура повітря вночі очікується +17 ° ... +15 градусів, вдень +23 ° ... +25 градусів.

У неділю, 4 серпня, спека ослабне на півдні та сході України. За даними Гідромедцентру температура повітря вночі також очікується +17...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів. Подекуди буде короткочасний невеликий дощ. Потужність вітру на вихідних коливатиметься від 3-8 до 5-10 м/с.

У столиці на вихідних, 3 та 4 серпня, буде ясно. Температура повітря очікується близько 21 градуса.

Раніше "Телеграф" писав, що після аномально спекотного липня у серпні в Україні очікується спад температури. А ось прогноз на цю зиму дала кліматолог Світлана Бойченко.