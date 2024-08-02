Пройдут дожди, но не везде: каким областям Украины повезет с погодой на выходных
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Ожидается послабление жары
В Украине на выходных существенно снизится температура воздуха. Местами на территории страны пройдут дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко. Она добавила, что спад температуры ожидается в некоторых областях в субботу, 3 августа.
"В субботу на западе, севере и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины) ощутимо снизится температура воздуха, местами вероятны грозовые дожди", — отметила Наталия Диденко.
На юге и на востоке будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью ожидается +17°…+15 градусов, днем +23°…+25 градусов.
В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины. По данным Гидромедцентра температура воздуха ночью также ожидается +17°…+15 градусов, днем +23°…+25 градусов. Местами будет кратковременный небольшой дождь. Мощность ветра на выходных будет колебаться от 3-8 м/с до 5-10 м/с.
В столице на выходных, 3 и 4 августа, будет ясно. Температура воздуха ожидается около 21 градуса.
Ранее "Телеграф" писал, что после аномально жаркого июля в августе в Украине ожидается спад температуры. А вот прогноз на предстоящую зиму дала климатолог Светлана Бойченко.