Пройдут дожди, но не везде: каким областям Украины повезет с погодой на выходных

Ожидается послабление жары

В Украине на выходных существенно снизится температура воздуха. Местами на территории страны пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко. Она добавила, что спад температуры ожидается в некоторых областях в субботу, 3 августа.

"В субботу на западе, севере и многих центральных областях (кроме Днепропетровщины) ощутимо снизится температура воздуха, местами вероятны грозовые дожди", — отметила Наталия Диденко.

На юге и на востоке будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью ожидается +17°…+15 градусов, днем +23°…+25 градусов.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины. По данным Гидромедцентра температура воздуха ночью также ожидается +17°…+15 градусов, днем +23°…+25 градусов. Местами будет кратковременный небольшой дождь. Мощность ветра на выходных будет колебаться от 3-8 м/с до 5-10 м/с.

В столице на выходных, 3 и 4 августа, будет ясно. Температура воздуха ожидается около 21 градуса.

Ранее "Телеграф" писал, что после аномально жаркого июля в августе в Украине ожидается спад температуры. А вот прогноз на предстоящую зиму дала климатолог Светлана Бойченко.