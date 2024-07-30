"Ми, на жаль, є погодозалежними": в Кабміні дали прогноз по світлу на найближчі три місяці

На наступні три місяці прогнози досить оптимістичні

Відключень світла в Україні значно поменшало, наприклад, на вівторок знеструмлень не заплановано зовсім. Така сприятлива ситуація пов'язана насамперед зі зниженням спеки та за певних факторів триватиме досить довго.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24". Він дав прогноз по світлу на найближчі три місяці.

За словами Бойка, на даний час ситуація в енергетиці України є погодозалежною. Зараз температура впала й відповідно знизилося споживання, відтак є можливість уникнути відключень.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому відносному балансі … це означає, якщо обмеження в якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер, повинні прожити наступних мінімум три місяці", — зазначив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Як повідомляв "Телеграф", голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький звернувся до українців із проханням намагатися економити електроенергію, особливо в ранкові та вечірні години. З 11-ої до 15-ої години найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій, а отже найбільш енергозатратні прилади він закликає по можливості вмикати саме в цей період часу.