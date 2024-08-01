Спочатку спека, а потім знову дощі: коли у Києві зміниться погода

На вихідних знадобляться парасольки

У столиці України денна температура стала підвищуватись, але синоптики прогнозують це явище тимчасовим. У місті цими днями також триматиметься хмарність та інколи йтимуть дощі.

У четвер також відбудуться максимальні пориви вітру з поміж трьох днів. Про це повідомили на сайті Meteofor.

У четвер, 1 серпня, очікується невелика мінлива хмарність, але без дощу. Вдень показники термометрів сягнуть +29 градусів, а вночі зафіксувались близько +15 градусів. Максимальна сила вітру в цей день прогнозується у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Протягом п'ятниці, 2 серпня, передбачається переважно ясна погода, хоча інколи на небі плаватимуть хмари. Повітря вдень прогріється до +28 градусів. Вночі має охолонути до +17 градусів. В цей день потужність вітрів не перевищить слабких 5 м/с.

Субота, 3 серпня, принесе у місто похмурість та дрібні дощі. Опади варто очікувати у другій половині доби. Температура вдень підвищиться до +24 градусів, а вночі опуститься до +16 градусів. Потужність вітру в цей день коливатиметься від легких 1 м/с до помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди можна очікувати у серпні в Україні.