У поїзді через сильну спеку в жінки сталася панічна атака (відео)
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Діти плачуть, дихати немає чим
Днями у потязі, який прямував до Києва з Краматорська, в жінки сталася панічна атака через спеку. Люди кинулися їй допомагати.
Про це повідомляють очевидці події, передає місцевий телеграм-канал "Доброго вечора, ми з Києва". Пасажири зазначають, що у поїзді Інтерсіті+ були зламані кондиціонери.
Людям довелося їхати в повних вагонах із високою температурою в салоні. Як розповідає автор відео, дихати не було чим, діти кричали та плакали.
На тлі цієї ситуації в однієї з пасажирок сталася панічна атака. Жінка істерично плакати. Небайдужі люди почали заспокоювати її.
На одній зі станції, коли зупинився потяг, жінку вивели з вагона подихати свіжим повітрям.
Нагадуємо, що аномальну спеку не витримують не лише люди, а й навіть дороги. У Києві "потік" асфальт через високу температуру повітря. На бульварі Вацлава Гавела помітили на дорозі латки, які розм'якли й місцями навіть почали плавитися.
Така ж ситуація у Шевченківському районі на вулиці Золотоустівській. Асфальт нагрівся до такого стану, що став схожим на пластилін.
Зазначимо, що вдень він може нагріватись до 50-60 °С.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зафіксували одразу три температурні рекорди. Раніше максимальна температура у столиці була на пів градуса нижчою.