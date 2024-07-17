У поїзді через сильну спеку в жінки сталася панічна атака (відео)

Діти плачуть, дихати немає чим

Днями у потязі, який прямував до Києва з Краматорська, в жінки сталася панічна атака через спеку. Люди кинулися їй допомагати.

Про це повідомляють очевидці події, передає місцевий телеграм-канал "Доброго вечора, ми з Києва". Пасажири зазначають, що у поїзді Інтерсіті+ були зламані кондиціонери.

Людям довелося їхати в повних вагонах із високою температурою в салоні. Як розповідає автор відео, дихати не було чим, діти кричали та плакали.

На тлі цієї ситуації в однієї з пасажирок сталася панічна атака. Жінка істерично плакати. Небайдужі люди почали заспокоювати її.

На одній зі станції, коли зупинився потяг, жінку вивели з вагона подихати свіжим повітрям.

Нагадуємо, що аномальну спеку не витримують не лише люди, а й навіть дороги. У Києві "потік" асфальт через високу температуру повітря. На бульварі Вацлава Гавела помітили на дорозі латки, які розм'якли й місцями навіть почали плавитися.

Така ж ситуація у Шевченківському районі на вулиці Золотоустівській. Асфальт нагрівся до такого стану, що став схожим на пластилін.

Зазначимо, що вдень він може нагріватись до 50-60 °С.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зафіксували одразу три температурні рекорди. Раніше максимальна температура у столиці була на пів градуса нижчою.