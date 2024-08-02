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Постійне оновлення сайту та величезні черги в касах: українці масово скаржаться, що не можуть купити квитки на потяг, яка причина (відео)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Квитки на потяг Новина оновлена 02 серпня 2024, 14:54
Квитки на потяг. Фото Колаж "Телеграф"

Кореспондент "Телеграфу" теж написав про проблему

Українці масово скаржаться на неможливість купити квитки на потяг у різні напрямки. Серед скарг те, що навіть за 20 днів, коли тільки вони з'являються через 5 хв уже все продано.

"Телеграф" зібрав скарги людей, які поділились відповідними відео у мережі Tik-Tok. Коментатори обурені тим, що наразі доводиться сидіти на сайті з продажу квитків мало не щодня.

В одному з відео користувачка пише, що ймовірніше є такі люди, котрі бронюють ціле купе, а потім за годину до відправки потягу здають квитки і їдуть у купе одні. Слова жінки підтверджують й інші користувачі.

Більшість коментаторів також звернуло увагу на те, що продаж квитків розпочинається кожного ранку о 8:00. А о 8:05 за 20 днів до відправки потягу білетів вже нема.

Серед коментаторів є і ті, які пишуть, що квитки викуповують самі ж працівники Укразалізниці, а потім продають. Проте немає підтвердження цій інформації.

Також люди пишуть, що проблема пов'язана в основному з міжнародним сполученням. Є і ті, котрі чекають оновлення квитків, аби їх придбати з червня місяця.

Серед людей, які прокоментували відео є і дружина захисника. Вона пише, що чоловік приїхав у відпустку, хотів купити заздалегідь квиток, а нічого нема.

Проблемою з купівлею квитків ділиться і наш кореспондент Ян Доброносов. Відповідним дописом він поділився у Фейсбук. За його словами, останній місяць дуже погіршилась доступність квитків.

"Навіть я за останні свої пʼять відряджень, три з яких їздив спринтером, бла бла кар і просто маршрутка до Києва з Краматорська. ( таке існує, іде всю ніч ). Тому що неможливо купити квиток на потяг", — пише Ян.

Окрім цього, він пише, що був випадок, коли їхав потягом з захисниками, яким відмовили у посадці без квитка.

"Минулого разу, коли їхав з Дніпра, провідник відмовив Захиснику, зі словами "керівництво заборонило"( із 10 днів відпустки, мінімум пів дні пропало у хлопця", — додає він.

Яну Доброносову також відповіли, що є проюлема з купівлею. Люди обурені тим, що відбувається.

Додамо, що декілька тижнів тому в "Укрзалізниці" пояснили "Економічній Правді" причину, чому стало важче купувати квитки. Там заявили, що зараз "Укрзалізниця", як і щороку, проходить піковий сезон літніх пасажирських перевезень. Тому спостерігається рекордне навантаження.

Там також пояснили, що високий попит особливо відчувається вранці, коли відкривають продажі квитків на новий день. До прикладу, о 8 ранку "Укрзалізниця" має 600+ запитів на секунду щодо пошуку квитків, і до 10 тисяч активних сесій. Ба більше, за останній тиждень продаж квитків через застосунок та новий сайт сягнув позначки у 48%.

А ось що стосується нібито "перекупів", про які писали користувачі мережі, то днями Укрзалізниця знайшла метод боротьби з такими людьми. Тепер поширили верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

З 1 серпня продаж квитків на рейси №19/20 Київ — Хелм — Київ, №23/24 Київ — Хелм — Київ, №51/52 Київ — Перемишль — Київ, №89/90 Київ — Перемишль — Київ, №73/74 Харків — Перемишль — Харків здійснюватиметься виключно з верифікацією через "Дія.Підпис" у застосунку і на новому сайті Укрзалізниці з продажу квитків.

Раніше "Телеграф" писав, що Укрзалізниця запустила додатковий рейс з Києва на Одесу.

Теги:
#Квитки #Укрзалізниця #Скарги