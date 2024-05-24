"Просто чарівники!": "Укрзалізниця" здійснила справжнє диво для маленького хлопчика

В житті завжди є місце для невеликого дива навіть в умовах війни

Попри те, що Україна веде важку війну, в нашому житті, як виявилося, є місце невеликим дивам. Державна компанія "Укрзалізниця" допомогла українській волонтерці Наталії Красоті повернути іграшкового зайця, якого її син загубив у потязі – вірніше, не того самого зайця, а просто подарувавши іншого.

Історію розповіла сама Наталія у своєму Facebook. За її словами, під час поїздки потягом №140 "Кам'янець-Подільський – Львів" її син забув у вагоні іграшкового зайця на прізвисько "Сирничок".

"Друзі, я потребую вашої допомоги. Точніше Сирничок. Іхали поїздом 140 (Камʼянець-Подільський- Львів), вагон 31. Там була шикарна провідниця, дуже чуйна і гарна. Проблема в тому, що малий забув там улюбленого зайця (( дуже засмучений сидить, переживає. Офіційне повідомлення на УЗ я лишила. Але, зазвичай, там все відбувається не швидко. Допоможіть вийти на провідницю та повернути додому зайця", – написала вона.

Допис викликав неабиякий резонанс у соціальній мережі. Врешті-решт на нього звернули увагу і в "Укрзалізниці", та вийшли на зв'язок із волонтеркою. Проте розшуки іграшки у вказаному потязі нічого не дали – зайця знайти не вдалося.

Проте несподівано історія отримала продовження. Через кілька днів Наталія отримала посилку, де лежав майже такий іграшковий заєць, а також листівка, на якій було зображено, як іграшка повертається з подорожі. Історія дуже розчулила соцмережі.

"Якщо чесно, мені бракне слів. Я забрала посилку годину тому і досі не придумала, як оформити в слова те, що відчула. Окремо про текст на листівці — просто в серденько… Подивіться, що ви зробили! Одне диво для маленького хлопчика зараз наповнює світлом душі і серця величезної кількості людей. Тим, що нам всім так потрібно зараз. Я щиро рада, що ми загубили того зайця. Він конвертувався в щось набагато більше і потужніше. Це однозначно вартувало того", – написала волонтерка, приклавши до допису фото.

Втім, нажаль не завжди УЗ настільки доброзичлива до пасажирів. Наприклад, в березні у потязі "Укрзалізниці" Київ-Чернігів військового не пустили у вагон через розмір службової собаки. Тому солдат разом зі своїм чотирилапим товаришем простояв в тамбурі близько 3 годин.

До цього "Укрзалізниця" вже потрапляла у скандал з тим, що солдата вигнали у тамбур "через неприємний запах". Це відбулось у потязі Дніпро-Київ №731 (Інтерсіті). Чоловік придбав місце першого класу, але всю дорогу простояв в тамбурі.