Тепер і собакою не вгодили: "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал з військовим

Користувачі мережі обурені

У потязі "Укрзалізниці" Київ-Чернігів військового не пустили у вагон через розмір службової собаки. Тому солдат разом зі своїм чотирилапим товаришем простояв в тамбурі близько 3 годин.

Про це повідомляють Telegram-канали. Розголосу ситуацію надала волонтерка Дарія, яка зв’язалась з "УЗ" та попросила роз’яснення ситуації.

"Людина, яка нас захищає і службова собака мають їхати понад 2,5 години у тамбурі", — йдеться у дописі.

Волонтерка також опублікувала фото, де видно, що у вагоні їде маленька собака. Але виключення для службового пса "УЗ" не зробила.

Компанія коментуючи подію пояснила, що тварини не вище 45 см в холці мають мати обов‘язкове спорядження (повідець та намордник). Пес військового не мав намордника через, що його і вигнали.

Волонтерка Дарія, яка їхала разом з солдатом, наголосила на тому, що подібні ситуації в "Укрзалізниці" не вперше. І наразі компанія годує лише обіцянками щодо розв'язання питань перебування військових у поїздах.

У мережі піднявся шквал емоцій щодо неповаги до військового, який воює та його пса, який є службовим.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вже потрапляла у скандал з тим, що солдата вигнали у тамбур "через не приємний запах". Це відбулось у потязі Дніпро-Київ №731 (Інтерсіті). Чоловік придбав місце першого класу, але всю дорогу простояв в тамбурі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові ТЦК силою мобілізував відомого волонтера.