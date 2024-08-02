Постоянное обновление сайта и огромные очереди в кассах: украинцы массово жалуются, что не могут купить билеты на поезд, какая причина (видео)

Кореспондент "Телеграфа" тоже написал о проблеме

Украинцы массово жалуются на невозможность купить билеты на поезд в разные направления. Среди жалоб то, что даже через 20 дней, когда только они появляются, то спустя 5 минут уже все продано.

"Телеграф" собрал жалобы людей, которые поделились соответствующими видео в сети Tik-Tok. Комментаторы возмущены тем, что сейчас приходится сидеть на сайте по продаже билетов почти каждый день.

В одном из видео пользователь пишет, что вероятнее всего есть такие люди, которые бронируют целое купе, а затем за час до отправки поезда сдают билеты и едут в купе одни. Слова женщины подтверждают и другие пользователи.

Большинство комментаторов также обратило внимание на то, что продажа билетов начинается каждое утро в 8:00. А в 8:05 за 20 дней до отправки поезда билетов уже нет.

Среди комментаторов есть и те, которые пишут, что билеты выкупают сами же работники "Укрзалізниці", а затем продают. Однако нет подтверждения этой информации.

Также люди пишут, что проблема связана в основном с международным соединением. Есть и те, кто ждет обновления билетов, чтобы их приобрести с июня месяца.

Среди людей, которые прокомментировали видео, есть и жена защитника. Она пишет, что мужчина приехал в отпуск, хотел купить заранее билет, а ничего нет.

Проблемой с покупкой билетов делится и наш корреспондент Ян Доброносов. Соответствующим сообщением он поделился в Facebook. По его словам, последний месяц очень ухудшилась доступность билетов.

"Даже я за последние свои пять командировок, три из которых ездил спринтером, бла бла каром и просто маршрутка в Киев из Краматорска. (такое существует, идет всю ночь). Потому что невозможно купить билет на поезд", — пишет Ян.

Кроме того, он пишет, что был случай, когда ехал поездом с защитниками, которым отказали в посадке без билета.

"В прошлый раз, когда ехал из Днепра, проводник отказал Защитнику, со словами "руководство запретило"( с 10 дней отпуска, минимум пол дня пропало у парня"), — добавляет он.

Яну Доброносову также ответили, что есть проблема с покупкой. Люди возмущены происходящим.

Добавим, что несколько недель назад в "Укрзалізниці" объяснили "Экономической Правде" причину, почему стало труднее покупать билеты. Там заявили, что сейчас "Укрзалізниця", как и каждый год, проходит пиковый сезон летних пассажирских перевозок. Поэтому наблюдается рекордная нагрузка.

Там также объяснили, что высокий спрос особенно чувствуется утром, когда открывают продажи билетов на новый день. К примеру, в 8 утра "Укрзалізниця" имеет 600+ запросов в секунду по поиску билетов и до 10 тысяч активных сессий. Более того, за последнюю неделю продажа билетов через приложение и новый сайт достигла отметки в 48%.

А вот что касается якобы "перекупов", о которых писали пользователи сети, на днях "Укрзалізниця" нашла метод борьбы с такими людьми. Теперь распространили верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.

С 1 августа продажа билетов на рейсы №19/20 Киев — Хелм — Киев, №23/24 Киев — Хелм — Киев, №51/52 Киев — Перемышль — Киев, №89/90 Киев — Перемышль — Киев, №73/ 74 Харьков — Перемышль — Харьков будет осуществляться исключительно с верификацией через "Дія.Підпис" в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрзалізниця" запустила дополнительный рейс из Киева в Одессу.