Забудьте о слове "зарядка": как корректно называть упражнения на украинском языке
-
-
Многие люди все еще употребляют русское слово, хотя в украинском языке существует отличная альтернатива
С каждым днем украинский язык набирает все большую популярность, и все больше людей проявляют интерес к его тонкостям и нюансам. Однако для некоторых до сих пор остается неожиданностью, что утренние спортивные упражнения не следует называть "зарядкой" на украинском языке.
"Зарядкой" в русском языке называют комплекс гимнастических упражнений, выполняемых с целью оздоровления организма. Но в украинском языке "зарядка", — синоним слова "заряджання". А утренние упражнения корректно называть словом "руханка", от слова "рух".
Вот примеры из СМИ и литературы, как слово "руханка" используется в предложении:
- "Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.
- То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.
- Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.
- У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.
- Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.
