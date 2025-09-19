Забудьте о слове "зарядка": как корректно называть упражнения на украинском языке

Многие люди все еще употребляют русское слово, хотя в украинском языке существует отличная альтернатива

С каждым днем ​​украинский язык набирает все большую популярность, и все больше людей проявляют интерес к его тонкостям и нюансам. Однако для некоторых до сих пор остается неожиданностью, что утренние спортивные упражнения не следует называть "зарядкой" на украинском языке.

"Зарядкой" в русском языке называют комплекс гимнастических упражнений, выполняемых с целью оздоровления организма. Но в украинском языке "зарядка", — синоним слова "заряджання". А утренние упражнения корректно называть словом "руханка", от слова "рух".

Вот примеры из СМИ и литературы, как слово "руханка" используется в предложении:

"Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.

То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.

Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.

У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.

Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.

