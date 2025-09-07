Не "доч" і не "дочурка": як правильно звертатися до дитини українською

Є кілька варіантів перекладу, і кожен має свої нюанси.

З кожним днем все більше людей обирають говорити українською мовою, що, на жаль, збільшує і кількість помилок. Наприклад, не кожен знає навіть таку базову річ, як правильне звернення до дитини жіночої статі. Детально про це "Телеграф" розповість нижче.

Як стверджує словник-антисуржик, правильно замість "доч" говорити українською мовою "дочка" (наголос на "а"), а замість "дочурка", — "донечка".

Відомий український мовознавець, професор Олександр Пономарів пояснює, що також допустимо нарівні з "дочка" говорити й "донька" (наголос на "о"), але є нюанс: слово "донька" має ласкавий відтінок (але не такий сильний, як "донечка"), тоді як слово "дочка" також може використовуватися при зверненні літньої людини до молодої жінки.

Ось кілька прикладів, як ці слова вживаються у реченні:

Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає.

[Мавка:] Ох, як я довго спала! [Лісовик:] Довго, дочко!

Оце вона і є Горпинка, удови Явдохи Гопти донька, – пояснив рудобородий.

Лесиха, сказано, запопадна, перша йде зажинати з донькою і невісткою.

