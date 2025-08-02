Не "Микола" і не "Миколаєвич": як правильно українською утворювати по батькові від імені Микола

Допоможе просте правило

В українській мові існують чіткі правила творення від чоловічих імен по батькові, проте українці все одно плутаються і припускаються помилок. Так, до прикладу, дехто не знає як правильно кликати Миколу та утворювати по батькові.

"Телеграф" розповість, чому не правильно казати "Миколаєвич" та звертатись у кличному відмінку "Микола".

Зауважимо, що, за даними порталу "Рідні", ім'я Микола одне з найпоширеніших в Україні і його носить понад 940 тисяч осіб.

Як правильно звертатися до Миколи?

Кликати чоловіка на вище вказане ім'я слід "Миколо", а не "Микола". Адже, за чинним правописом, закінчення кличного відмінка "о". У множині ж вірним варіантом буде "Миколи".

Як правильно утворювати по батькові від Миколи?

У цьому допоможе досить легке правило українського правопису.

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.

Тобто не "Миколаєвич", а "Миколайович" буде правильно. В українській мові немає суфіксів на -євич для по батькові.

Нагадає про те, як правильно казати "Артемович" чи "Артемійович". У цьому випадку вищевказане правило не дуже допоможе.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно в українській мові назвати по батькові доньку Данила.