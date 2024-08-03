"Закладка", "вітчим", "безготівковий": лише одиниці правильно поставлять наголос у цих словах

Ці правила слід запам’ятати

Багато хто зараз переходить на українську мову, проте часто робить помилки. При цьому виникають питання, де правильно ставити наголос в тих чи інших словах.

Наприклад, багато хто не знає, де правильно ставити наголос в словах "закладка", "вітчим", "безготівковий" "Телеграф" розповідає, як правильно говорити ці слова українською мовою.

На порталі "Мова — ДНК нації" зазначають, що в слові "закладка" наголос залежить від значення слова. У значенні предмета, смужки паперу, тасьми, що закладається в книгу, зошити для позначення потрібного тексту, наголос ставиться на перший склад: "зАкладка". Якщо ж мається на увазі дія, то наголос ставиться на другий склад: "заклАдка".

Слово "вітчим" означає нерідний батько. Наголос у слові ставиться на другий склад: "вітчІм".

Слово "безготівковий" означає розрахунок, який провадиться без використання грошових купюр. Наголос у слові ставиться на передостанній склад: "безготівкОвий".

Це не єдині слова, де багато хто помиляється при їх вимові. Наприклад, "Телеграф" вже писав, що як правильно говорити — "начИнка" або "нАчинка". Також ми розповідали, як правильно вимовляти, "латтЕ" або "лАтте"