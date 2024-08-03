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"Сюньо" і навіть "Сюнік": ви ні за що не здогадаєтеся, кого так називають українською

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Український чоловік Новина оновлена 03 серпня 2024, 12:09
Український чоловік. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Варіантів імені дуже багато

Переходячи на українську мову, у багатьох виникають проблеми з деякими словами. Те саме стосується й імен — часто українці не знають, як скорочено звертатися до людей.

Зокрема в мережі виникла суперечка, як скорочено звертатися до людини на ім’я Семен. "Телеграф" розбирався, що означає це ім’я, скільки людей його носить і як ласкаво назвати Семена.

Зазначимо, що в імені Семен давньоєврейське походження. Походить воно від кореня "шаман" — чути й означає "почутий (Богом)". Ім’я стало популярним після прийняття християнства.

Ім’я популярне в Україні. Відповідно до даних порталу "Рідні", його носять 12 838 осіб.

Фото: Телеграф

Найпопулярнішим скороченим варіантом імені є Семко. Однак не лише так можна назвати чоловіка. Також розмовними та зменшувальними формами імені є:

  • Семенко;
  • Семеночка;
  • Семенчик;
  • Сенько;
  • Сеня;
  • Сень;
  • Сеньо.

У мережі також пропонують наступні варіанти:

  • Семик;
  • Сенечка;
  • Семенка;
  • Сенько;
  • Сеньо;
  • Сюньо;
  • Сюнік;
  • Стефко.
Фото: Телеграф
Фото: Телеграф
Фото: Телеграф

"Телеграф" часто пише про те, як правильно звертатися на ім’я українською мовою. Наприклад, ми розповідали, як правильно звертатися українською мовою до Олега чи чоловіка на ім’я Олександр.

Теги:
#Українська мова #Правопис