"Сюньо" і навіть "Сюнік": ви ні за що не здогадаєтеся, кого так називають українською

Варіантів імені дуже багато

Переходячи на українську мову, у багатьох виникають проблеми з деякими словами. Те саме стосується й імен — часто українці не знають, як скорочено звертатися до людей.

Зокрема в мережі виникла суперечка, як скорочено звертатися до людини на ім’я Семен. "Телеграф" розбирався, що означає це ім’я, скільки людей його носить і як ласкаво назвати Семена.

Зазначимо, що в імені Семен давньоєврейське походження. Походить воно від кореня "шаман" — чути й означає "почутий (Богом)". Ім’я стало популярним після прийняття християнства.

Ім’я популярне в Україні. Відповідно до даних порталу "Рідні", його носять 12 838 осіб.

Найпопулярнішим скороченим варіантом імені є Семко. Однак не лише так можна назвати чоловіка. Також розмовними та зменшувальними формами імені є:

Семенко;

Семеночка;

Семенчик;

Сенько;

Сеня;

Сень;

Сеньо.

У мережі також пропонують наступні варіанти:

Семик;

Сенечка;

Семенка;

Сенько;

Сеньо;

Сюньо;

Сюнік;

Стефко.

"Телеграф" часто пише про те, як правильно звертатися на ім’я українською мовою. Наприклад, ми розповідали, як правильно звертатися українською мовою до Олега чи чоловіка на ім’я Олександр.