"Сюньо" і навіть "Сюнік": ви ні за що не здогадаєтеся, кого так називають українською
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Варіантів імені дуже багато
Переходячи на українську мову, у багатьох виникають проблеми з деякими словами. Те саме стосується й імен — часто українці не знають, як скорочено звертатися до людей.
Зокрема в мережі виникла суперечка, як скорочено звертатися до людини на ім’я Семен. "Телеграф" розбирався, що означає це ім’я, скільки людей його носить і як ласкаво назвати Семена.
Зазначимо, що в імені Семен давньоєврейське походження. Походить воно від кореня "шаман" — чути й означає "почутий (Богом)". Ім’я стало популярним після прийняття християнства.
Ім’я популярне в Україні. Відповідно до даних порталу "Рідні", його носять 12 838 осіб.
Найпопулярнішим скороченим варіантом імені є Семко. Однак не лише так можна назвати чоловіка. Також розмовними та зменшувальними формами імені є:
- Семенко;
- Семеночка;
- Семенчик;
- Сенько;
- Сеня;
- Сень;
- Сеньо.
У мережі також пропонують наступні варіанти:
- Семик;
- Сенечка;
- Семенка;
- Сенько;
- Сеньо;
- Сюньо;
- Сюнік;
- Стефко.
"Телеграф" часто пише про те, як правильно звертатися на ім’я українською мовою. Наприклад, ми розповідали, як правильно звертатися українською мовою до Олега чи чоловіка на ім’я Олександр.