Укр

"Закладка", "вітчим", "безготівковий": лишь единицы правильно поставят ударение в этих словах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
vseosvita.ua

Эти правила нужно запомнить

Многие сейчас переходят на украинский язык, однако часто делают ошибки. При этом возникают вопросы, где ставить ударение в тех или иных словах.

Например, многие не знают, где правильно ставить ударение в словах "закладка", "вітчим", "безготівковий". "Телеграф" рассказывает, как правильно говорить эти слова на украинском.

На портале "Мова — ДНК нації" отмечают, что в слове "закладка" ударение зависит от значения слова. В значении предмета, полоски бумаги, тесемки, которая закладывается в книгу, тетради для обозначения нужного текста", ударение ставится на первый слог: "зАкладка". Если же имеется в виду действие, то ударение ставится на второй слог: "заклАдка".

Слово "вітчим" означает неродной отец. Ударение в слове ставится на второй слог: "вітчИм".

Слово "безготівковий" означает расчет, который производится без использования денежных купюр. Ударение в слове ставится на предпоследний слог: "безготівкОвий".

Это не единственные слова, где многие ошибаются при их произношении. Например, "Телеграф" уже писал, что как правильно говорить — "начИнка" или же "нАчинка". Также мы рассказывали, как правильно произносить, "латтЕ" или "лАтте"

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#Украинский язык #Правила #Произношение