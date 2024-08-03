"Закладка", "вітчим", "безготівковий": лишь единицы правильно поставят ударение в этих словах

Эти правила нужно запомнить

Многие сейчас переходят на украинский язык, однако часто делают ошибки. При этом возникают вопросы, где ставить ударение в тех или иных словах.

Например, многие не знают, где правильно ставить ударение в словах "закладка", "вітчим", "безготівковий". "Телеграф" рассказывает, как правильно говорить эти слова на украинском.

На портале "Мова — ДНК нації" отмечают, что в слове "закладка" ударение зависит от значения слова. В значении предмета, полоски бумаги, тесемки, которая закладывается в книгу, тетради для обозначения нужного текста", ударение ставится на первый слог: "зАкладка". Если же имеется в виду действие, то ударение ставится на второй слог: "заклАдка".

Слово "вітчим" означает неродной отец. Ударение в слове ставится на второй слог: "вітчИм".

Слово "безготівковий" означает расчет, который производится без использования денежных купюр. Ударение в слове ставится на предпоследний слог: "безготівкОвий".

Это не единственные слова, где многие ошибаются при их произношении. Например, "Телеграф" уже писал, что как правильно говорить — "начИнка" или же "нАчинка". Также мы рассказывали, как правильно произносить, "латтЕ" или "лАтте"