Як населення великого міста: у Раді розповіли, скільки українців пішли "в підпілля", щоб уникнути мобілізації

Через це держава втрачає сотні мільярдів

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців пішли "в підпілля", щоб уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Зокрема, для цього вони змінили свою адресу.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times. За його словами, такі громадяни також влаштувались на роботу, яка оплачується готівкою.

Також, за його словами, українські чоловіки витрачають на хабарі для звільнення від мобілізації від 700 тисяч до 2 млрд гривень на рік. Нардеп вважає, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам платити в бюджет за бронь робітників від мобілізації, то економіка не витримає навантаження.

"Можна мобілізувати 1 мільйон людей, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, війни не буде. Армія залишиться голою і безпорадною, якщо економіка зазнає краху", — наголосив Наталуха.

Нардеп зазначив, що все більше і більше підприємств закриватимуться просто тому, що у них не вистачить ресурсів, щоб продовжувати роботу. За його словами, це означає серйозний побічний ефект для економіки.

Наталуха наголосив, що ухвалення законопроєкту, який дозволяє компаніям бронювати працівників, звільнить від військової служби близько 895 тисяч чоловіків. За його підрахунками, це також залучить приблизно 200 мільярдів гривень для армії.

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